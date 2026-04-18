إنتر يعاقب كالياري بثلاثية.. ويلامس اللقب

اقترب فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم خطوةً أخرى من استعادة لقب الدوري بفوزٍ على ملعبه أمام ضيفه كالياري بثلاثيةٍ نظيفةٍ، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 33، مع تبقي خمس جولاتٍ على النهاية.

وسجل الفرنسي ماركوس تورام هدف التقدم عند الدقيقة 52 بعد انطلاقةٍ مميزةٍ لديماركو، الظهير الأيسر، الذي توغل، وأرسل كرةً عرضيةً أرضيةً متقنةً إلى زميله، ليسكنها الشباك دون عناءٍ.



وبعد أربع دقائق، أضاف نيكو باريلا، لاعب الوسط، الهدف الثاني من تسديدةٍ قويةٍ من حدود منطقة الجزاء بعد أن تهيَّأت له من دفاع كالياري الذي فشل في إبعاد الخطورة عن مرماه.

واختتم البديل البولندي بيوتر زيلينسكي الثلاثية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن تعامل بشكلٍ رائعٍ مع تمريرة الهولندي دينزل دومفريس، ليسدد كرةً قويةً من خارج منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لحارس كالياري.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 78 نقطةً في صدارة الترتيب بفارق 12 نقطةً عن الوصيف نابولي، حامل اللقب، الذي يلتقي لاتسيو، السبت.



أمَّا كالياري، فبقي قريبًا من منطقة الخطر في المركز الـ 16 برصيد 33 نقطةً بفارق ست نقاطٍ عن ليتشي، الـ 18، أول مراكز الهبوط.

ويحمل انتصار إنتر الـ 25 الموسم الجاري أهميةً كبيرةً للفريق الباحث عن لقبه الـ 21 حيث تنتظره مواجهةٌ قويةٌ أمام كومو، الثلاثاء، في نصف نهائي كأس إيطاليا.