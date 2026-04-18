بعد 25 عاما.. كوفنتري يعود إلى الـ«بريميرليج»

ضمن فريق كوفنتري سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 25 عامًا، بعد أن انتزع التعادل المتأخر بالهدف الذي سجله لاعبه بوبي توماس بنتيجة 1 - 1 أمام بلاكبيرن.

كان فريق المدرب فرانك لامبارد بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من على ملعب «إيوود بارك» لضمان العودة إلى الـ«بريميرليج»، لكن بدا أن ذلك سيحرم منه بعد أن منح ريويا موريشيتا التقدم لبلاكبيرن، قبل أن يرتقي توماس عاليََا ليسجل برأسه من ركلة حرة قبل ست دقائق من نهاية المباراة، مشعلًا فرحة عارمة.

ولعب كوفنتري آخر مرة في دوري الأضواء عام 2001، بعد أن كان من الفرق الأساسية فيه منذ تأسيسه عام 1992.

وبلغ الفريق أسوأ فتراته حين هبط إلى دوري الدرجة الثانية 2017، لكنه عاد بقوة، وبعد خسارته أمام لوتون في نهائي الملحق المؤهل للدوري الممتاز 2023، حقق فوزًا ساحقا في دوري البطولة الإنجليزية الـ«تشامبيونتشيب» تحت قيادة لامبارد الموسم الجاري ليضمن عودته إلى الدوري الممتاز.

وسيضطر كوفنتري للانتظار لحسم اللقب، حيث يتأخر عنه إيبسويتش صاحب المركز الثاني بفارق 11 نقطة قبل خمس جولات من نهاية الموسم.