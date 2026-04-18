ريشة: أخطاء حكمي الأهلي والاتحاد واضحة

اختلف المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، مع الحكمَين الأردني أدهم مخادمة والصيني ما نينج في بعض قراراتهما واتفق معهما في أخرى، في تحليله لأداء الحكمَين خلال مباراتي الأهلي ضد جوهور دار التعظيم الماليزي والاتحاد ضد ماتشيدا زيلفيا الياباني، الجمعة في جدة، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وانتقد ريشة احتساب مخادمة هدف جوهور دار التعظيم في الدقيقة 19 من المواجهة مع الأهلي، لافتًا إلى تعرّض البرازيلي روجير إيبانيز، اللاعب الأهلاوي، إلى دفع واضح في الظهر حال دون وصوله إلى الكرة في بداية لعبة الهدف.

ورأى الحكم المصري الدولي المعتزل أن الأردني أخطأ أيضًا في هدف الأهلي الثاني «54»، وأوضح: «هناك دهس من جانب ماتيوس، لاعب الأهلي، لقدم أحد لاعبي المنافس في بداية اللعبة، وكان يجب تقنية الفيديو VAR تنبيه الحكم إلى ذلك، وقبلها إلى وجود خطأ في هدف الفريق الماليزي».

ورفض المحلّل اعتبار هدف الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو لعبة مختلفة ومعزولة عن خطأ مواطنه وزميله ماتيوس جونسفاليش، وشرح قائلًا: «الأهلي استفاد من الخطأ، وتمرير لاعبيه الكرة أربع مرّات فيما بينهم قبل تسديدة جالينو لا يعني أن هذه لعبة وتلك لعبة أخرى».

واتفق ريشة مع مخادمة في قرار طرد علي مجرشي، ظهير الأهلي، مُباشرةً عند الدقيقة 37، بداعي «اللعب العنيف واستخدام القوة المفرطة» تجاه البرازيلي خايرو دا سيلفا، مهاجم جوهور دار التعظيم.

وفي مباراة الاتحاد وماتشيدا زيلفيا، التي أدارها ما نينج، اختلف محلّل «الرياضية» مع الحكم الصيني في عدم طرد الياباني كوتارو هاياشي، ظهير ماتشيدا، عند الدقيقة 54. ونسب إلى هاياشي ركل رأس الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى الاتحاد، بعد إمساك الأخير بالكرة، مسترسلًا: «الحارس سيطر تمامًا على الكرة، بعدها مدّ اللاعب قدمه مُحدِثًا حركة إضافية ركل بها الرأس، وهي منطقة يشدد القانون على حمايتها، هنا طردٌ واضحٌ لم يُحتسب، وكان يجب على تقنية VAR استدعاء الحكم لمشاهدة الاعتداء».

وصادق ريشة على قرار ما نينج إلغاء هدف الاتحاد، الذي أحرزه المدافع البرازيلي دانيلو بيريرا، في الدقيقة 86. ولمست الكرة ذراع بيريرا بعد أن ركلها بقدمه وقبل اتجاهها إلى المرمى. وبعد تنبيهٍ من غرفة التقنية، ذهب الحكم إلى الشاشة وراجع الهدف وألغاه «في قرارٍ يتطابق تمامًا مع القانون الذي يُبطِل أي هدفٍ أحرزه اللاعب من لمسة يد أو بعد لمسة يد مُباشَرةً»، حسب قول ريشة.

وأشهر ما نينج البطاقة الحمراء المباشرة لأحمد شراحيلي، مدافع الاتحاد، الذي بقِيَ على مقاعد الاحتياط ودخل إلى الملعب، بعد صافرة النهاية، متجهًا إلى الحكم.

وأكد ريشة صحة القرار، مبيّنًا أن «ما صدر عن اللاعب، حسب مقاطع الفيديو التي تُظهِر دفعَهُ الحكم، يُعدُّ اعتداءً يستوجب إشهار البطاقة الحمراء المباشرة».