شراحيلي.. طرد أول وعقوبة مؤجلة

نال أحمد شراحيلي، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عقوبة الطرد للمرة الأولى في مسيرته، بعد صافرة نهاية مباراة «النمور» مع ماتشيدا زيلفيا الياباني، الجمعة، لحساب ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشوهد اللاعب، في مقاطع مسجّلة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يركض نحو الحكم الصيني ما نينج بعد نهاية المباراة، ويدفعه بالصدر في ظهره، احتجاجًا على قراراته.

وعلى الفور، أخرج ما نينج البطاقة الحمراء لشراحيلي الذي بدا عليه الحنق الشديد، وتوقف أكثر من مرة لتوجيه كلمات غاضبة للحكم قبل مواصلة طريقه قاطعًا عرض الملعب نحو ممر الخروج.

وخلال المباراة، اكتفى اللاعب بالجلوس احتياطيًا، ولم يشركه المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو حتى صافرة النهاية.

وشهدت الدقيقة 88 من المباراة إلغاء الحكم هدفًا للبرتغالي دانيلو بيريرا، مدافع الفريق الجداوي، بسبب لمسه الكرة باليد لحظة التسجيل، وهو القرار الذي خلف حالة توتر في الجانب الاتحادي.

واحتسب الصيني الهدف في البداية، ثمَّ ألغاه بعد المراجعة عبر شاشة تقنية VAR المنصوبة خارج حدود أرضية الملعب.

ولو أقر الحكم صحة الهدف لأدرك الاتحاد التعادل 1ـ1، واستعاد حظوظه في المباراة مجددًا، لكن بإلغائه حافظ الفريق الياباني على تقدمه وحقق الانتصار وحجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

وحسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني لم يتعرض شراحيلي أبدًا للطرد في أي مباراة سابقة، سواء مع الأندية أو المنتخب السعودي الأول.

وسيؤدي الطرد إلى إيقافه قاريًا لمباراة أو أكثر، وسيتأجل تطبيق العقوبة إلى أول بطولة آسيوية يخوضها مع الفريق الذي يمثّله، بعدما خرج الاتحاد من نسخة «النخبة» الجارية.