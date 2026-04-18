«NBA».. صنز وماجيك آخر المتأهلين

أنهى فريق فينيكس صنز الأمريكي الأول لكرة السلة موسم جولدن ستايت ووريرز، فيما أطاح أورلاندو ماجيك بشارلوت هورنتس، ليتحدّد آخر فريقين متأهلين عبر بطولة الـ «بلاي إن» إلى الأدوار الإقصائية في دوري «NBA» للمحترفين.

وفي المباراة الأولى، قدّم جايلن جرين، لاعب صنز، أداء قويًا بتسجيله 36 نقطة، من بينها ثماني ثلاثيات، ليحسم ملحق المركز الثامن في المنطقة الغربية لمصلحة فريقه بنتيجة 111ـ96.

وقال جرين، الذي أضاف إلى رصيده الشخصي ست متابعات، وأربع تمريرات حاسمة، بعد المباراة: «سعيد للغاية، بدأنا اللقاء بقوة، كُنا نعرف أن هذه المواجهة هي حياة أو موت».

واستهل صنز المواجهة متقدمًا 33ـ15 في الربع الأول، قبل أن يقلّص ووريرز الفارق إلى خمس نقاط عند انتصاف المباراة.

وضرب صنز موعدًا في الدور الأول من الـ«بلاي أوف» مع أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب.

وفي المباراة الثانية، تغلب أورلاندو ماجيك على هورنتس 121ـ90 ليضمن استمراره في الموسم الجاري.

ويواجه ماجيك في الدور الأول من الأدوار الإقصائية ديترويت بيستونز، متصدر ترتيب المنطقة الشرقية.

وبلغ ماجيك الأدوار الإقصائية للموسم الثالث تواليًا، فيما يستمر انتظار هورنتس منذ عقد من الزمن لبلوغ النهائيات.

وتنطلق الأدوار النهائية بدءًا من صباح الأحد.