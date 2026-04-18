الاتفاق يطلب 5.. وينتظر الشهري

طلب سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، حضور خمسة معارين إلى المعسكر الخارجي، عقب نهاية الموسم الجاري، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن الشهري سيحدد مصير مشعل العلائلي، المعار إلى التعاون، ووسام الشوالي، ونواف هزازي، المعارين إلى الجبيل، وأحمد الرحيلي، المعار إلى الدرعية، وماجد دوران، المعار إلى النجمة، خلال المعسكر الخارجي في دولة أوروبية لم تقرر بعد.

من جهة أخرى، منح الشهري لاعبيه إجازة حتى الثلاثاء، عقب الخسارة أمام النصر، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 29 من دوري روشن، على أن يعاودوا التدريبات استعدادًا لمواجهة الأخدود، الخميس 30 أبريل في الجولة 30.

يذكر أن الاتفاق يأتي في المركز السابع برصيد 42 نقطة، جمعها من 12 انتصارًا وستة تعادلات و11 خسارة.