أنتونيلي: البداية فاجأتني وأشعر بالهيمنة

أوضح الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات حاليًا، أنه يشعر بمزيد من القوة والسيطرة في سعيه لرفع مستوى أدائه مع كل سباق خلال موسمه الثاني في هذه الرياضة.

وقال أنتونيلي للصحافيين: «أعتقد أن البداية ‌كانت أفضل مما توقعنا ‌وتمنينا جميعًا، على الأقل من جانبي، أريد فقط ​التركيز على الحاضر وكيف ‌يمكنني تحقيق أقصى استفادة في كل مرة أقود فيها ‌السيارة، التركيز على العملية ومحاولة رفع المستوى والأداء تدريجيًا، لأن جورج قوي للغاية، وسيقترب المنافسون مني».

وأشار السائق الإيطالي الشاب إلى أن فترة الراحة منذ فوزه في اليابان نهاية مارس الماضي، منحته الوقت للتفكير ‌واستيعاب كل ما حدث، إضافة إلى تعزيز مستويات تدريبه ولياقته البدنية، لكنه بدأ يشعر ⁠بأنها طويلة بعض ⁠الشيء ويريد العودة إلى الحلبة.

وعن تقيمه أدائه حتى الأن، تابع الإيطالي: «أعتقد أني أشعر بشكل عام بالقوة والهيمنة على الموقف، خوض السباقات على كافة الحلبات، العام الماضي، يساعدني هذا العام حتى الآن، فأنا أعرف بشكل أفضل كيف أتحرك، وكيف أدير شؤوني خلال فترة السباقات. لذلك، فإن تجربة العام ​الماضي تلعب بالتأكيد دورًا كبيرًا. أشعر فقط بمزيد من الاسترخاء والثقة. كما قلت من قبل، أكثر سيطرة على الموقف».

ويتفوق السائق الإيطالي، صاحب الـ19 عامًا، على جورج راسل، زميله في فريق مرسيدس، بفارق تسع نقاط، بعد فوزه في سباقين من أصل ثلاثة هذا الموسم.

ويعود أنتونيلي، مايو المقبل، إلى ميامي، بعدما انطلق من المركز الأول ​في سباق ‌السرعة ⁠العام ​الماضي، واحتل ⁠المركز الثالث في التجارب التأهيلية للسباق الرئيس للجائزة الأمريكية الكُبرى.

وسيطر مرسيدس على الموسم الأول من العصر الجديد لمحرك وهيكل السيارة، وكان راسل أكبر منافسي أنتونيلي، إذ احتل مرسيدس المركزين الأول والثاني في الجولتين الافتتاحيتين.

ويُعد أنتونيلي أول إيطالي يفوز بسباقين متتاليين منذ ألبرتو أسكاري عام 1953، وأصغر متصدر للبطولة، يعمل على جهاز المحاكاة في المنزل، ويشغل وقته بقيادة أنواع أخرى من السيارات.