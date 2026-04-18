ليكيب: المسحل وعد رينارد بالاستمرار ثم أقاله

اتخذ الاتحاد السعودي قرار إقالة الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد اجتماع بينهما، عقب أنباء عن تفاوضه مع الاتحاد الغاني، لتولي دفة تدريب منتخبه في مونديال 2026، وفق صحيفة «ليكيب»، السبت.

وكشفت الصحيفة الفرنسية عن أن الاتحاد السعودي قرر إقالة رينارد بعد الاجتماع، الذي جاء عقب الخسارة برباعية تجريبيًا من مصر، 27 مارس الماضي، على الرغم من تأكيد رئيسه ياسر المسحل له أن منصبه سيكون في أمان.

وعلى الرغم من تمسكه بمهمة تدريب الأخضر، يؤمن رينارد «57 عامًا» بأن مهمة الأخضر في الولايات المتحدة الأمريكية ستكون معقدة للغاية، بسبب صعوبة المجموعة التي تضم المنتخب الإسباني، والأوروجوياني، والرأس الأخضر.

وأكد رينارد لوكالة «فرانس برس»، الجمعة، أنه قد أُبلغ بقرار إقالته، وقال: «هذه هي كرة القدم، السعودية تأهلت سبع مرات إلى كأس العالم، بينها مرتان معي.. والمدرب الوحيد الذي خاض التصفيات وكأس العالم هو أنا، وذلك في 2022. على الأقل سيبقى هذا الفخر».

وفي 11 أبريل الجاري، ربطت مصادر غير رسمية بين اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الخليج، وخلافة رينارد.

وكشف لـ «الرياضية» مصدر رسمي، فضّل عدم ذكر اسمه، عن أن مدرب الخليج الحالي ضمن قائمة محتملة، تم مناقشتها عقب الانتقادات الواسعة التي طالت المنتخب الأخضر بعد خسارتيه أمام مصر وصربيا تجريبيًّا، تحضيرًا للمونديال.