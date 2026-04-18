البرازيل توّدع أسطورة السلة

تُوفي أوسكار شميت، أسطورة كرة السلة البرازيلية، الذي شارك خمس مرات في الألعاب الأولمبية، ويُعد من أبرز هدّافي اللعبة على مرّ التاريخ في بلاده، عن عمر ناهز 68 عامًا، وفقًا لما أفاد به مسؤولون وعائلته، السبت.

ونعى الاتحاد البرازيلي لكرة السلة الأسطورة قائلًا: «أعظم لاعب في تاريخ كرة السلة البرازيلية يودّع الملاعب كرمزٍ مطلق لهذه الرياضة، لم يكن أوسكار مجرد لاعب استثنائي، بل كان تجسيدًا حقيقيًا للتفاني والشغف والالتزام بالرياضة، رحيله يمثل نهاية حقبة»، ووصفه بأنه صاحب إرث أعاد تعريف حدود الممكن داخل الملعب.

وكتب فيليبي، نجل شميت، رسالة عاطفية، جاء فيها: «اليوم يفقد العالم رمزًا، وأنا أفقد والدي، ارقد في سلام يا أبي».

وأوضحت عائلة شميت أن عضو قاعة المشاهير، الذي لا يزال أفضل مسجّل في مسابقة كرة السلة الأولمبية، توفي بعد معركة طويلة مع ورم في الدماغ.

ونُقل شميت، الجمعة، إلى مستشفى في سانتانا دي بارنايبا، بولاية ساو باولو.

وُلد شميت في ناتال، وسجّل طوال مسيرته 49737 نقطة، بين عامي 1974 و2003، وتم اختياره من نيوجرسي نتس، المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عبر الـ «درافت»، لكنه لم يشارك في الـ «NBA» بعد أن فضّل تكريس نفسه لتمثيل منتخب البرازيل.

وفيما قضى مسيرته على صعيد الأندية في أمريكا الجنوبية وأوروبا، تعملق شميت على الساحة الأولمبية، إذ شارك في خمس دورات أولمبية، بين موسكو عام 1980، وأتلانتا عام 1996، مسجلًا 1093 نقطة، كما شارك في أربع نسخ من كأس العالم، وتم إدخاله إلى قاعة مشاهير «نايسميث» في الولايات المتحدة.