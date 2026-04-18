فرنسا تنعى نجمة «الغرفة الخضراء»

توفيت الممثلة الفرنسية ناتلي باي، الحاصلة على جائزة سيزار عدة مرات، عن 77 عامًا، وفقًا لما أكدته مديرة أعمالها، السبت.



وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن الممثلة السينمائية والتلفزيونية والمسرحية توفيت مساء الجمعة في باريس العاصمة الفرنسية.

واشتهرت ناتلي، التي شاركت في أكثر من 80 فيلمًا، بأدوارها «المختلفة» التي أدتها خلال مسيرة امتدت على مدار أكثر من 50 عامًا.

ولدت النجمة الفرنسية في 6 يوليو 1948 في مينفيل بنورماندي.

وعملت ناتلي مع أبرز المخرجين العالميين، منهم: جان ـ لوك جودار، وبرتران بلير، وخافيز دولان.

وجاءت انطلاقة الممثلة الفرنسية العالمية بفيلم الدراما النفسي «الغرفة الخضراء» الذي تم عرضه عام 1978.