بالتعادل.. فولهام يربك حسابات برينتفورد

تعثر فريق برينتفورد الإنجليزي الأول لكرة القدم، السبت، بعد تعادله سلبًا أمام جاره اللندني وضيفه فولهام، لحساب الجولة الـ 33 من الدوري الممتاز.

وكان بإمكان برينتفورد أن يتقدم للمركز السادس بفارق نقطتين عن البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، في سعيه للتأهل إلى مسابقة قارية للمرة الأولى في تاريخه.

وتساوى برينتفورد السابع بـ 48 نقطة مع تشيلسي، الذي يستقبل مانشستر يونايتد في ختام الأمسية، إلّا أنَّه بقي خلفه بفارق الأهداف.

وحافظ فريق المدرب الإيرلندي كيث أندروز على سجله خاليًا من الخسارة للمباراة السادسة على التوالي في الدوري، لكن خمسة تعادلات أحبطت آماله للحصول على مقعد غير متوقع في المسابقة القارية الأم.

وبدا واضحًا نقص الموارد المتاحة لبرينتفورد مقارنة بمنافسيه، حيث لم يجرِ مدربه أي تبديل، بينما كان فريقه يبحث عن النقاط الثلاث.

وكاد برينتفورد أن يحدث الاختراق في نهاية محمومة، حيث أنقذ الحارس الألماني بيرند لينو جهد جناحه البوركيني دانجو واتارا ببراعة.

من ناحيته، لم يصب التعادل في مصلحة فولهام، الساعي بدوره إلى مقعد أوروبي، حيث بات يقبع في المركز الـ 12 برصيد 45 نقطة.