فيتوريا: المواجهة عاطفية.. خيمينيز: النصر الأفضل في آسيا

أقرَّ البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق الوصل الإماراتي الأول لكرة القدم، بصعوبة مواجهة النصر، الأحد، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، مشددًا في الوقت ذاته على أنَّ فريقه لن يستسلم ويطمح في تحقيق الفوز.

وقال فيتوريا، في المؤتمر الصحافي، السبت، قبل لقاء النصر على ملعب زعبيل في دبي: «المباراة ستكون صعبة أمام أفضل أندية المنطقة، ويملك لاعبين قادرين على تغيير النتيجة».

واستعاد مدرب الوصل ذكريات تدريبه الفريق النصراوي في فترة سابقة، واصفًا المواجهة بأنها ستكون عاطفية بالنسبة له.

وتابع المدرب البرتغالي: «نعشق التحديات، كان لدينا أسبوع من التحضيرات الجيدة، ونحن جاهزون للمباراة، والنصر فريق قوي ومنظم ويمتلك لاعبين على مستوى عالٍ ومدرب جيد، لكن لن نستسلم ونستحق الفرحة والفوز، لدينا طموح ورغبة وطاقة لتحقيق الفوز، وسأعمل على ذلك».

وواصل مدرب الفريق الإماراتي حديثه: «فريق النصر يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على تغيير النتيجة في أي لحظة عندما تمنحهم الفرصة، وجعل الأمور في غاية الصعوبة بالنسبة لك، ويجب علينا التعامل بحرص وحذر معهم، ولكننا نملك لاعبين لديهم طموح، وسنسعى إلى تقديم مباراة جيدة».

من جهته، ذكر نيكولاس خيمينيز، لاعب وسط الفريق الإماراتي: «نواجه فريقًا يعد الأفضل في آسيا، وجاهزون لتقديم أفضل ما لدينا، وسنبذل كل جهدنا من أجل تحقيق الفوز».

وحثَّ خيمينيز جماهير فريقه على الحضور والمساندة، وتابع: «جمهور الوصل دائمًا اللاعب رقم 12، وبوجوده سنقاتل ونظهر بشكل مميز».