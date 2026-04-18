أمام الوصل.. النصر بالطقم الأزرق

يرتدي لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم الطقم الأزرق أمام الوصل الإماراتي، الأحد، على ملعب زعبيل في دبي، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، حسبما كشف عنه الاجتماع التنسيقي، السبت.

واعتمد مراقب المباراة خلال الاجتماع التنسيقي الألوان الرسمية للفريقين، إذ سيخوض الفريق الإماراتي اللقاء باللون الأصفر الكامل.

كما تم اعتماد الفعاليات المصاحبة للمباراة والمتمثلة في المؤتمرات الصحافية والتدريبات الرسمية.

وتأهل النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، بعدما نجح في تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة «18 نقطة»، ثم تجاوز نظيره أركاداج التركمانستاني في دور الـ16 بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة واحدة «1ـ0»، وفي المقابل تصدر الوصل مجموعته برصيد 14 نقطة، وفي ثمن النهائي تجاوز الزوراء العراقي 5ـ4 مجموع مباراتي الذهاب والإياب.