أصيب بارتجاج وقطع.. زيارتان أهلاويتان إلى جايرو

أصابت ركلة علي مجرشي، ظهير أيمن فريق الأهلي الأول لكرة القدم، البرازيلي جايرو دا سيلفا، مهاجم جوهور دار التعظيم الماليزي، بارتجاج في المخ، وجرح قطعي بالشفة يُواصل التعافي منهما داخل فندق جوديان رد سي مول على طريق الملك عبد العزيز في جدة.

وغادر اللاعب مجمَّع الملك عبد الله الطبي في جدة، الذي نقل إليه أثناء سير مباراة الأهلي وجوهور، ونزل في الفندق لحين عودته إلى ماليزيا.

وأثناء محاولة مجرشي لعب الكرة بضربة خلفية، ركل وجه جايرو، في الدقيقة 37 من المباراة التي انتهت أهلاوية 1ـ2، الجمعة، لحساب ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبعد تلقيه الركلة، سقط جايرو على العشب ساكنًا، وهرع المسعفون إليه وسط حالة من الهلع أصابت اللاعبين عند النظر إلى موضع الإصابة.

وبعد إسعافات أوّلية داخل الملعب، حُمل على نقّالة، ثمّ نُقل إلى مجمع الملك عبد الله، وأدخل إلى قسم الطوارئ، وبرفقته منسِّق الجهاز الطبي لفريقه.

وعبر «إكس»، كشف نادي جوهور عن خضوع اللاعب لفحص بالأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب في إجراء احترازي، بعد إصابته بارتجاج، كما قُطِّبت شفته بعدة غرز طبية لإصلاح تمزق ألم بها.

وفي محتوى مرئي انتشر عبر «إكس» قال اللاعب وهو يُشير إلى شفته: «أنا الآن بخير جدًا. كنت أشعر سابقًا وكأنني فقدت هذا الجزء من جسدي».

وظهرًا، نشر حساب الأهلي صورتين لزيارة تركي الرويلي، المدير العلاقات العامة والتشريفات في النادي، إلى اللاعب البرازيلي داخل الفندق، ومعهما تغريدة تقول: «شركة النادي الأهلي تبعث تمنياتها للاعب فريق جوهور دار التعظيم الماليزي بالشفاء العاجل بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة».

وبعد عدة ساعات، رصدت «الرياضية» وصول علي مجرشي إلى الفندق ذاته لزيارة جايرو والاطمئنان عليه وتقديم الاعتذار له.

ويبلغ البرازيلي من العمر 33 عامًا، وانتقل إلى جوهور الصيف الماضي بعد تجربة دامت 4 أعوام مع فريق بافوس القبرصي.