دورة برشلونة.. روبليف يبلغ النهائي

عوَّض الروسي أندري روبليف تأخره بمجموعةٍ، ليهزم الصربي حمد مدجيدوفيتش 3ـ6 و6ـ2 و6ـ2، ويبلغ نهائي دورة برشلونة المفتوحة للتنس، السبت.

وتأهل روبليف إلى النهائي الـ 29 في مسيرته على ملعب رافائيل نادال الرئيس في لقاءٍ، استهلَّه الصربي بقوةٍ حاسمًا المجموعة الأولى.

ويلتقي الروسي في النهائي الفائز بين أرتور فيس والإسباني رافائيل خودار اللذين يلتقيان في وقتٍ لاحقٍ.

ويُقدِّم فيس، العائد من إصابةٍ أبعدته ثمانية أشهرٍ، أداءً قويًّا في الفترة الأخيرة حيث حلَّ وصيفًا للإسباني كارلوس ألكاراز في دورة الدوحة.

بدوره، فاز خودار 19 عامًا بجميع مبارياته الثلاث، الأسبوع الجاري بمجموعتين نظيفتين، من بينها الفوز على البريطاني كاميرون نوري، المصنَّف الـ 19 عالميًّا.

وكان ألكاراز، المصنَّف الثاني عالميًّا، انسحب من الدورة الكاتالونية بسبب إصابةٍ في معصم اليد قبل أن ينسحب أيضًا من دورة مدريد، المقرَّرة الأسبوع المقبل.