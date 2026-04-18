الأخدود يستعيد فقيهي

استعاد فريق الأخدود الأول لكرة القدم جهود معاذ فقيهي، الظهير الأيسر، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية، السبت، عقب تعافيه من الإصابة، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وعانى فقيهي «23 عامًا» من إصابةٍ في العضلة الضامة، أبعدته عن مباراة النصر التي خسرها فريقه 0ـ2 ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

وانتقل الظهير الأيسر إلى صفوف الأخدود في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الاتحاد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، ودافع عن ألوان الفريق الجنوبي في ثماني مبارياتٍ، وصنع هدفًا وحدًا.

إلى ذلك، كثف التونسي فتحي الجبال، مدرب الفريق، التحضيرات بحصةٍ تدريبيةٍ على ملعب النادي، تركزت في بدايتها على النواحي البدنية، تلتها تدريباتٌ تكتيكيةٌ متنوِّعةٌ.

ويتأهب الأخدود للقاء ضمك، الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري.



ويحتل الفريق الجنوبي المركز الـ 17 وقبل الأخير في الترتيب العام للدوري برصيد 16 نقطةً، حصدها من الانتصار في أربع مبارياتٍ، والتعادل في مثلها، بينما خسر 20 مرةً.