كارولينا تسقط الضحية السابعة وتصل إلى النهائي

أضافت التشيكية كارولينا موخوفا، المصنفة الـ 12 عالميًّا، الأوكرانية إيلينا سفيتولينا إلى قائمة ضحاياها السبع، وبلغت المباراة النهائية لدورة شتوتجارت «500 نقطة» لكرة المضرب على الملاعب الترابية، بعدما تغلبت عليها 6ـ4 و2ـ6 و6ـ4، السبت، في نصف النهائي.

وحققت موخوفا انتصارها بعد يوم واحد من فوزها على كوكو جوف، الثالثة عالميًّا 6ـ3 و5ـ7 و6ـ3، عندما احتاجت إلى ساعتين و23 دقيقة لتحقيق انتصارها الأول على الأمريكية في سبع مواجهات.

وستخوض موخوفا، الأحد، النهائي الثاني لها الموسم الجاري، بعد تتويجها بلقب دورة الدوحة «1000 نقطة» في منتصف فبراير الماضي. وقبل ثلاثة أسابيع، بلغت الدور نصف النهائي في دورة ميامي للألف نقطة، حيث خسرت أمام جوف التي كانت قد أقصتها أيضًا من الدور ثمن النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام.

وبفضل فوزها، السبت، وهو الـ 22 لها الموسم الجاري، سترتقي موخوفا إلى المركز الـ 11 في تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات الذي سيصدر الإثنين.