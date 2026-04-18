إيتا تكتب التاريخ

كتبت ماري لويز إيتا إنجازًا استثنائيًّا بوصفها أول مدربةٍ تقود فريقًا في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للرجال، لكنَّ فريقها يونيون برلين تعثر أمام ضيفه فولفسبورج 1ـ2، السبت، ضمن الجولة الـ 30. وعُيِّنت لاعبة الوسط السابقة لفيردر بريمن، البالغة 34 عامًا، الأسبوع الماضي، خلفًا لشتيفن باومجارت، وستشرف على يونيون برلين، الذي يحتل المركز الـ 11 في جدول الترتيب، حتى نهاية الموسم الجاري. واختيرت إيتا على رأس القيادة الفنية ليونيون برلين تحت 19 عامًا، وأصبحت أول مدربةٍ مساعدةٍ بالدوري الألماني مع الفريق الأول عام 2023 (رويترز والفرنسية)