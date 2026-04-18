جولة تجدّد نشاط ماتشيدا

أجرى لاعبو فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني الأول لكرة القدم جولةً حرَّةً في جدة، السبت، بهدف الاسترخاء، واستعادة النشاط بعد تخطيهم الاتحاد، الجمعة، ضمن الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورصدت «الرياضية» الأسترالي تيتي ينجي، مهاجم الفريق، وعددًا من زملائه أثناء تسوُّقهم داخل أحد المجمَّعات التجارية الشهيرة في جدة، غداة الفوز على الاتحاد.

وحصل الفريق على راحةٍ من التدريبات يومًا واحدًا، وسيستأنفها، الأحد، تحضيرًا لملاقاة الفائز من بوريرام التايلاندي وشباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي «النخبة».

وسجَّل ينجي هدفًا، قاد به الفريق الياباني إلى الفوز على الاتحاد 1ـ0 في دور الثمانية، وانتزاع بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

ويبحث ماتشيدا زيلفيا، الذي تأسَّس عام 1989، عن تحقيق أول بطولةٍ قاريةٍ في تاريخه.