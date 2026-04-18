النصر يستعيد أنجيلو.. وفيليش في النادي الصحي

شارك البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، في الحصة التدريبية، السبت، استعدادًا للقاء الوصل الإماراتي، الأحد، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، فيما اكتفى زميله البرتغالي جواو فيليش بتمارينَ خاصَّةٍ في النادي الصحي، حسبَ مصادرَ لـ «الرياضية».

وخضع اللاعب لجلسة علاجٍ طبيعي قبل أن يلتحق بزملائه في التدريبات الجماعية بعد معاناته من شدٍّ في العضلة الخلفية، أبعده عن مباراة الاتفاق التي كسبها الفريق 1ـ0، الأربعاء، ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.

وطبقًا للمصادر ذاتها، حضر فيليش في النادي الصحي دون أن يشارك في التدريبات الجماعية، إذ فضَّل الجهاز الفني إراحته لشعوره بالإرهاق.

واختتم الأصفر العاصمي تحضيراته بحصةٍ تدريبيةٍ، أجراها على رديف ملعب نادي الوصل بعد ساعاتٍ من وصوله إلى دبي.

وتركزت التدريبات على الجوانب الفنية، وتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية التي يعتزم البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، انتهاجها في لقاء نظيره الإماراتي على ملعب زعبيل.

وضمَّت بعثة الفريق النصراوي في دبي 25 لاعبًا، تقدَّمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبلغ النصر ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 بعد أن تصدَّر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة «18 نقطة»، ثم تجاوز أركاداج التركمانستاني بالفوز عليه بنتيجةٍ واحدةٍ «1ـ0» ذهابًا وإيابًا في دور الـ 16.

وفي حال تفوُّقه على الوصل، سيواجه الفريق النصراوي الفائز من مواجهة الأهلي القطري والحسين إربد الأردني في نصف النهائي.