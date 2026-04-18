بعد 11 عاما.. شباب الأهلي يعود إلى نصف نهائي آسيا

عاد فريق شباب الأهلي الإماراتي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد 11 عامًا على ظهوره السابق والوحيد ضمن هذه المرحلة، بفضل تغلبه على منافسه بوريرام يونايتد التايلاندي 3ـ2، السبت، لحساب دور الثمانية، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وامتدت المباراة إلى 120 دقيقة لفض الاشتباك بين الفريقين بعدما تعادلا 2ـ2 خلال الوقت الأصلي.

وافتُتِحت النتيجة بهدف عكسي للنمساوي بيتر زولي، مدافع بوريرام، في الدقيقة 13.

ووسَّع شباب الأهلي الفارق بهدف ثانٍ أحرزه الإيراني سعيد عزت اللهِ، لاعب الوسط، في الدقيقة 49.

وخلال 6 دقائق فقط أدرك الفريق التايلاندي التعادل، عن طريق هدفين جاء أولهما من ركلة جزاء سددها المهاجم البرازيلي جيلهيرمي بيسولي «64»، والآخر بتوقيع النمساوي بيتر زولي «70» معوضًا هدفه العكسي.

واحتكم الفريقان إلى وقتين إضافيين لكسر التعادل، وسجّل شباب الأهلي في الدقيقة الثالثة من أولهما هدف الفوز بواسطة المدافع البرازيلي رينان دا سيلفا.

وشهدت رابع دقائق الوقت البديل من الشوط الإضافي الثاني طرد الكوري الجنوبي ميونج سيوك جو، مدافع بوريرام، ببطاقة حمراء مباشرة أشهرها له الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم.

ويعود الظهور الوحيد لشباب الأهلي في نصف النهائي إلى عام 2015، حين كانت البطولة تحمل اسم دوري أبطال آسيا قبل انطلاق حقبة «النخبة»، ووقتها تخطى نفط طهران الإيراني ضمن دور الثمانية.

وبعد تجاوزه الهلال في دور الأربعة من تلك البطولة، بلغ النهائي وخسر اللقب لمصلحة جوانجو الصيني.

وخاض الفريق الإماراتي تلك البطولة قبل اندماجه مع الشباب ودبي وتغييره مسماه من «الأهلي» إلى شباب الأهلي.

وسيتواجه شباب الأهلي، الثلاثاء المقبل، مع ماتشيدا زيلفيا الياباني في نصف النهائي، بينما يلتقي في المباراة الأخرى ضمن الدور ذاته الأهلي وفيسيل كوبي الياباني.