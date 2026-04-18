«فورمولا 1».. دوريان أول امرأة تقود سيارة مرسيدس

أصبحت السائقة الفرنسية دوريان بين الفائزة في سلسلة أكاديميات «فورمولا 1» المخصصة ​للإناث العام الماضي، أول امرأة تقود سيارة فريق مرسيدس الخاصة ببطولة العالم للسيارات.

وأكملت سائقة التطوير الفرنسية «22 عامًا» 76 لفة على حلبة سيلفرستون الوطنية الجمعة بمسافة إجمالية بلغت 200 ‌كيلومتر، في سيارة «دبليو 12» ‌التي قادها ​لويس ‌هاميلتون ⁠وفالتيري بوتاس ليساعدا ​مرسيدس على ⁠الفوز بلقب الصانعين عام 2021.

وتعد بين أول امرأة فرنسية تقود سيارة فورمولا 1 حديثة، كما أنها واحدة من النساء القلائل اللواتي يفعلن ذلك في ⁠فئة لم تشهد ظهور سائقة في ‌سباق جائزة ‌كبرى منذ نحو 50 ​عامًا.

وقالت الفرنسية خلال حديثها للموقع الرسمي للفريق السبت: «كانت ‌فرصة فريدة، وحرصت على الاستمتاع ‌بيومي إلى أقصى حد، إلى جانب بذل أفضل ما لدي».

وأضافت: «على الرغم من أن كوني سائقة أنثى لا يحدد هويته، ‌فإنه كان من الرائع إظهار ما يمكننا فعله».