أنجيلو جاهز.. قرار المشاركة في يد جيسوس

تأكَّدت جاهزية البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، لخوض مباراة الوصل الإماراتي، الأحد، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، سيتَّخذ قراره النهائي بشأن مشاركة البرازيلي خلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة التي يحتضنها ملعب زعبيل في دبي.

وكانت بعثة القطب العاصمي وصلت إلى دبي، صباح السبت، يتقدَّمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، إضافةً إلى تسعة لاعبين أجانب، هم الإسباني إينيجو مارتينيز، الفرنسي محمد سيماكان، مواطنه كينجسلي كومان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، البرازيلي أنجيلو، مواطنه بينتو ماتيوس، العراقي حيدر عبد الكريم، السنغالي ساديو ماني والبرتغالي جواو فيليش.

وتأهل النصر إلى ربع نهائي البطولة القارية بعد تصدُّره المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة «18 نقطة» قبل أن يتجاوز أركاداج التركمانستاني بنتيجة واحدة «1ـ0» ذهابًا وإيابًا في دور الـ 16.