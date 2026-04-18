سوزا: بوريرام انتهك العدالة.. ولا يهمني الأهلي وفيسيل كوبي

دان البرتغالي باولو سوزا، مدرب فريق شباب الأهلي الإماراتي الأول لكرة القدم، مخالفة لاعبي بوريرام يونايتد التايلاندي مبدأ اللعب النظيف في هجمة هدفهم الثاني خلال المباراة التي جرت السبت، لحساب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما رفض الاختيار بين الأهلي وفيسيل كوبي الياباني لمواجهته في النهائي إذا استطاع بلوغه.

وفي مؤتمر صحافي تلا الفوز على بوريرام 3ـ2، قال سوزا: «تحكّمنا في المباراة منذ بدايتها، وضغطنا على الخصم داخل مناطقه، واستغللنا الكرات الثابتة وسجلنا منها هدفين».

وأضاف: «بعد تقدمنا بثنائية، لم نحافظ على ذلك، واستطاع الخصم إدراك التعادل بكل أسف».

وانتقد سوزا تصرف لاعبي بوريرام في هجمة الهدف الثاني بالقول: «الخصم سجّل هدفًا غير عادل، إذ كان من المفترض إعادة الكرة لنا بعد إخراجها بسبب إصابة أحد لاعبيهم، لكنهم استغلوا الموقف وسجلوا منها، وهذا يتنافى مع عدالة كرة القدم».

وأثنى البرتغالي على الإضافة التي قدمها بدلاؤه خلال الشوط الثاني مشيرًا إلى بذلهم «جهدًا كبيرًا، وكان دورهم رئيسًا في إحراز الهدف الثالث والفوز بالمباراة».

ولفت المدرب إلى رغبته الدائمة في اللعب بطريقة هجومية وصناعة فرص كثيرة واستغلالها وترجمتها إلى أهداف.

وعمّن يفضله إذا وصل إلى النهائي من بين الأهلي وفيسيل كوبي أوضح: «سأترك هذا للمستقبل وليس الآن، فما يشغلني حاليًا جلسة الاسترجاع والتعافي بعد مباراة لعبنا فيها 120 دقيقة».

من جهته، عبَّر البرازيلي رينان دا سيلفا، مدافع الفريق الذي سجّل هدف الفوز، عن سعادته بالانتصار والتأهل إلى نصف النهائي مؤكدًا: «المباراة كانت صعبة جدًا خاصة بعد إدراك الخصم التعادل، وجميع زملائي قدموا أداء مميزًا ويستحقون الفوز».

وسيتواجه شباب الأهلي، الثلاثاء المقبل، مع ماتشيدا زيلفيا الياباني في نصف النهائي، بينما يلتقي في المباراة الأخرى ضمن الدور ذاته الأهلي وفيسيل كوبي الياباني.