الخليج ينظم يوم التكنولوجيا والابتكار

نظّم نادي الخليج، ممثلًا بإدارة المسؤولية الاجتماعية، السبت، فعالية «التكنولوجيا والابتكار.. المستقبل يُصنع هنا»، بالتعاون مع مدارس كيان الأهلية لرياض الأطفال، ضمن برامج تهدف إلى تنمية مهارات النشء في مجالات التقنية الحديثة.

وشهدت الفعالية أكثر من 12 محطة علمية تفاعلية، تناولت مجالات الأتمتة الصناعية، الإلكترونيات، الروبوتات، الطائرات بدون طيار، والذكاء الاصطناعي، عبر تجارب تطبيقية موجهة لمختلف الأعمار.

وسجلت الفعالية حضور أكثر من 350 زائرًا ومشاركًا، تفاعلوا مع الأنشطة المقدمة خلال اليوم، في مقر الفعالية.

وتولت إدارة المسؤولية الاجتماعية بنادي الخليج تنظيم الحدث، فيما قدمت مدارس كيان الأهلية المحتوى التعليمي، بدعم من شركة فلاش دايموند.

وفي الختام، كرّم أحمد أخريدة رئيس النادي، وزكي الخليفة عضو مجلس الإدارة، وزهراء آل يوسف مديرة المسؤولية الاجتماعية، وإيمان آل سليس مديرة مدارس كيان، المشاركين والمتطوعين.