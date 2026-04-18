الطائرة الشاطئية.. العلا بطل الرجال والسيدات

حقق فريق العلا «A» الأول للكرة الطائرة الشاطئية لقب الدرع الذهبية بعد فوزه على العلا «B» الذي نال الميدالية الفضية، فيما جاء فريق الهلال «A» في المركز الثالث، ونال البرونزية.

وفي فئة السيدات، حصد فريق العلا «A» الدرع الذهبية، وجاء فريق القادسية «A» في المركز الثاني، فيما حلَّ فريق البجادية «A» في المركز الثالث.

أمَّا في فئة الشباب، فحقق فريق الخليج «A» الدرع الذهبية، وجاء فريق الشباب «A» في المركز الثاني، وفريق الفتح «A» في المركز الثالث.

وتوَّج وليد المقبل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، الأحد، الفرق الفائزة في بطولة المملكة للأندية للكرة الطائرة الشاطئية - الجولة الختامية في الرياض، التي نُظِّمت منافساتها في مدينة مسك خلال الفترة من 10 إلى 18 أبريل الجاري.