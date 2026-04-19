يايسله يتمسك بعودة أتانجانا أمام كوبي

يستهدف الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الاعتماد على الفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب الوسط، أساسيًّا أمام فيسيل كوبي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، شريطة تعافيه تمامًا من الإصابة، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

ولا يزال الفرنسي غائبًا عن المباريات منذ إصابته في الساق ومفصل القدم خلال تدريبات المنتخب الفرنسي تحت 21 عامًا، الشهر الماضي.

ووفق المصادر، يتمنَّى يايسله اكتمال جاهزية اللاعب قبل مواجهة فيسيل كوبي، الإثنين المقبل، ويتواصل مع الجهاز الطبي باستمرارٍ لمعرفة مدى إمكانية الاعتماد عليه في اللقاء.

وتعتمد فرصة مشاركة أتانجانا في المباراة سواء أساسيًّا، أو بديلًا على تقريرٍ سيتسلمه يايسله من الطاقمين الطبي واللياقي، وسيتحدَّد القرار النهائي، حسبَ المصادر، خلال مناورة الأحد في التدريب الختامي.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد فوزه 2ـ1 على جوهور دار التعظيم الماليزي، الجمعة، في دور الثمانية.

وفي مباراة نصف النهائي الأخرى، سيتواجه شباب الأهلي الإماراتي مع ماتشيدا زيلفيا الياباني، الثلاثاء المقبل.

ويلتقي المتأهلان من المباراتين في نهائي البطولة، السبت المقبل، على ملعب «الإنماء».