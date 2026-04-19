يونايتد يذيق تشيلسي الخسارة الرابعة تواليا

أذاق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم الخسارة الرابعة تواليًا بمضيفه تشيلسي بهدف دون رد السبت لحساب الجولة الـ 33، ليقترب من بشكل كبير من التأهل إلى دوري الأبطال.

سجل المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا هدف المباراة الوحيد من تمريرة دقيقة من القائد البرتغالي برونو فرنانديز، في أول تسديدة على المرمى «43».

وصمد يونايتد بقيادة المدرب مايكل كاريك أمام موجات من هجمات تشيلسي، إذ سدد الفريق المضيف الكرة ثلاث مرات في العارضة عن طريق إستيفاو وليام ديلاب وويسلي فوفانا.

وفشل تشيلسي في تسجيل أي هدف على الرغم من إطلاقه 21 تسديدة، مقابل أربع، على مرمى يونايتد، مما أدى إلى خسارته الرابعة تواليًا في الدوري الممتاز دون تسجيل أي هدف، ليزيد الفارق إلى 10 نقاط بين الفريقين.

وارتفع رصيد يونايتد إلى 58 نقطة، متقدمًا على أستون فيلا «55» وليفربول «52». وظل تشيلسي بالمركز السادس، لكن فرصته في الوصول إلى مراكز مؤهلة لدوري الأبطال تضاءلت بشكل كبير.