توني بعد قصة الدحيل: أركز على الجزائيات

أوضح الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أنه سيركز بشكل واضح على تنفيذ ركلات الجزاء.

وأهدر توني ركلة جزاء أمام الدحيل القطري في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين الماضي، قبل الانتصار بهدف سجله زميله الجزائري رياض محرز.

وقال الهداف الأهلاوي في مؤتمر صحافي، الأحد، قبل مواجهة فيسيل كوبي الياباني في دور الأربعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين، على ملعب «الإنماء» في جدة: «سأركز بشكل واضح على تنفيذ ركلات الجزاء، وهذا أمر سأعمل عليه بقوة».

وأضاف :«أكد مدربنا ماتياس، نحن فخورون جدًا بالوصول إلى هذه المرحلة، وكلاعبين الفوز والانتصار هو هدفنا من أجل التأهل إلى الدور المقبل».

وتابع :«نعمل بجد على التماسك بين الخطوط والالتزام التام بتوجيهات المدرب، مع البحث الدائم عن الفوز.. وليست هذه المواجهة الأولى التي نواجه فيها فريقًا متماسكًا، ولدينا الحلول المناسبة للتعامل مع هذا التماسك، وسنطبق ما يجب فعله في المباراة المقبلة».