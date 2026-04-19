صالح: «ناقصك إيه» أظهرت شخصية أدهم

طرح المطرب المصري مدحت صالح أحدث أعماله الغنائية تحت عنوان «ناقصك إيه»، وشهدت الظهور الرسمي الأول لنجله أدهم بوصفه مطربًا، إذ يشارك والده «الدويتو».

وطُرِحَت الأغنية عبر موقع يوتيوب، ومنصات الموسيقى الرقمية، وتعكس حالة انسجامٍ فني بين جيلين.

وفي حديثه لـ «الرياضية»، أعرب الفنان مدحت صالح عن سعادته بهذا التعاون، وقال: «لم يكن قراري أن يغني أدهم لمجرَّد أنه ابني، بل لأنني آمنت بموهبته، وبأنه يمتلك بصمةً صوتيةً مختلفةً. أردت أن تكون انطلاقته من مدرسةٍ فنيةٍ يثق بها». مضيفًا: «أدهم اختار الطريق الصعب بالدراسة والتدريب».

والأغنية من كلمات الشاعر إبراهيم شتا، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع موسيقي عصري لمحمد شفيق، بينما أشرف على تسجيل الصوت وهندسته المهندس أسامة كمال. وقد لاقى العمل تفاعلًا واسعًا بين روَّاد مواقع التواصل الذين وصفوا أدهم بأنه «امتدادٌ طبيعي» لإحساس والده.

ويأتي «الدويتو» تتويجًا لحالة النشاط الفني التي يعيشها مدحت أخيرًا، إذ قدم «تتر» مسلسل «كان ياما كان» من بطولة ماجد الكدواني، و«تتر» مسلسل «أب ولكن» لمحمد فراج، الذي عُرِضَ في النصف الثاني من شهر رمضان.

ولم يقتصر نشاطه على الدراما فقط حيث حقَّقت أغنيته المنفردة «أنت وبس»، التي طرحها بمناسبة عيد الفطر المبارك، نسبَ مشاهدةٍ عاليةً، وتصدَّرت قوائم الاستماع في مصر والخليج.