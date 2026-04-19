المركز الوطني يوقّع اتفاقية تعاون جديدة

وقَّع المركز الوطني للفعاليات اتفاقية تعاون مع أكاديمية طويق، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات التقنية، وتطوير القدرات الوطنية في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة، بما يسهم في دعم مستهدفات التحوّل الرقمي في السعودية.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، الأحد، تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص المركز على تمكين قطاع الفعاليات بأحدث الحلول التقنية، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، من خلال بناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة الفعاليات وتعزيز الابتكار فيها.

وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق برامج تدريبية متخصصة تشمل المعسكرات التقنية، والدورات المكثفة وورش العمل، بما يدعم تطوير مهارات منسوبي قطاع الفعاليات، ويرفع جاهزيتهم في مجالات التقنية المتقدمة، وفي مقدمتها الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والبرمجة.

وتضم مجالات التعاون تنظيم فعاليات ومبادرات تقنية مشتركة، من بينها المؤتمرات والهاكاثونات والمسابقات التقنية، ما يسهم في تبادل الخبرات وتحفيز الابتكار، ويدعم نمو القطاع واستدامته.

وتتضمن الاتفاقية تمكين منسوبي المركز من الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها أكاديمية طويق، إلى جانب التعاون في تطوير المبادرات الرقمية، وقياس أثرها بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام المركز الوطني للفعاليات بتبني أحدث التقنيات، وتعزيز التكامل مع الجهات الوطنية، في تطوير قطاع الفعاليات، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030.