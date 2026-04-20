مدرب شباب الأهلي: أشجع اليابان.. وفخور بالأربعة

أبدى البرتغالي باولو سوزا، مدرب فريق شباب الأهلي الأول لكرة القدم، فخره الكبير بتمثيل النادي والإمارات في هذه المرحلة المتقدمة من دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة، مؤكدًا أنه عمل بجد للوصول إلى دور الأربعة الأفضل على مستوى القارة.

وقال سوزا في المؤتمر الصحافي، الإثنين، قبل مباراة ماتشيدا زيلفيا الياباني في دور الأربعة: «فخورون أن نمثل النادي والبلد في هذا الدور من البطولة، وقد عملنا كثيرًا للوصول إلى هذه المرحلة، والسعادة الأكبر أن نكون من أفضل 4 أندية في القارة الآسيوية، وهدفنا هو الوصول إلى نقطة أبعد».

وأبدى المدرب البرتغالي إعجابه الكبير بالكرة اليابانية، وقال: «أشجع الكرة اليابانية، وأستمتع بها، وهي تعطينا أمثلة ناجحة في كرة القدم.. غدًا خصمنا فريق ماتشيدا الياباني سيكون صعبًا للغاية، وأسلوب لعبهم مختلف تمامًا، ولديهم إمكانات كبيرة سواء على المستوى الفردي أو الجماعي».

وكشف المدرب عن برنامج التحضير لمواجهة الثلاثاء أمام ماتشيدا، وقال: «اليوم سنبدأ مرحلة التحضير لمواجهة الغد، بالأمس كانت فترة الاسترجاع والاستشفاء.. خصمنا ماتشيدا من المرشحين الكبار للبطولة وسوف نحلم ونقاتل من أجل المواجهة والتأهل».

وأضاف : «لدينا لاعبون صغار لا تتجاوز أعمارهم 22 عامًا، والكل يتطور، وهذا الأمر يمنحني الفخر والاعتزاز على المستوى الشخصي».

وتجاوز شباب الأهلي، السبت، بوريرام يونايتد التايلاندي 3ـ2 في دور الثمانية من البطولة الجارية في جدة.