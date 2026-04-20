النهائي الثالث يحفز الأهلي أمام كوبي

يطمح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، حامل اللقب، إلى بلوغ المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ دوري أبطال آسيا للنخبة حين يواجه نظيره فيسيل كوبي الياباني، الإثنين، على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ودعا الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، لاعبيه إلى تقديم أفضل أداء لهم عند مواجهة فيسيل، حيث يسعى حامل اللقب إلى حجز بطاقة العبور إلى النهائي مجددًا.

وأظهر أخضر جدة روحًا قتالية عالية عندما قلب تأخره إلى فوز على جوهور دار التعظيم الماليزي في الدور ربع النهائي، على الرغم من خوض معظم اللقاء بعشرة لاعبين.

وقال: «نحتاج إلى دفاع صلب للغاية، كما نحتاج إلى هجوم قوي، وهذا أمر مهم دائمًا في مثل هذه المباريات. نحن الآن في الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، وهذا يعني أن كل المنافسين أقوياء جدًّا.

وسيغيب المدافع علي مجرشي عن المباراة بسبب الإيقاف بعد طرده أمام بطل ماليزيا، لكن يايسله رفض الكشف عن خططه لتعويضه، مؤكدًا في الوقت ذاته أنَّ فريقه قادر على الاستفادة من خبراته السابقة في البطولة.

من جانبه، بدا الألماني مايكل سكيبه، مدرب فيسيل كوبي، واثقًا من أنَّ لاعبيه لن يتأثروا بأجواء المباراة.

وقال المدرب السابق لباير ليفركوزن في بلاده: «سنواجه خصمًا قويًّا جدًّا.. كما نعلم جميعًا، الأهلي أحد أقوى الفرق في آسيا. ستكون مواجهة رائعة أمامهم».

وأردف بالقول: «سيكون الملعب ممتلئًا بالجماهير. إنه ملعب كبير، لكننا مستعدون جيدًا للمباراة، ونرغب في تقديم أفضل أداء لفيسيل كوبي».

وكان الأهلي حصل في مرحلة الدوري على المركز الثاني في منطقة الغرب برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، بعدما حقق خمسة انتصارات مقابل التعادل مرتين، وخسارة مباراة واحدة، ثم فاز في دور الـ16 على الدحيل القطري 1ـ0 بعد التمديد، وفاز في ربع النهائي على جوهور دار التعظيم الماليزي 2ـ1.

في المقابل، حصل فيسيل كوبي على المركز الثاني في منطقة الشرق برصيد 16 نقطة من ثماني مباريات، بعدما فاز في 5 مباريات، مقابل التعادل في مباراة واحدة، وخسارة مباراتين، ثم فاز في دور الـ16 على سول من جمهورية كوريا بواقع 3ـ1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في ربع النهائي على السد القطري بفارق ركلات الترجيح 5ـ4 بعد التعادل 3ـ3.