سكيبه يواجه الأهلي بذكرى الانتصار التاريخي

يستعيد الألماني مايكل سكيبه، مدرب فريق فيسيل كوبي الياباني الأول لكرة القدم، ذكريات جميلة عمرها أكثر من خمسة أعوام، عندما يواجه الأهلي، الإثنين، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

واختبر المدرب الألماني، البالغ من العمر 60 عامًا، اللعب أمام الأهلي خلال مواجهتين، حينما كان على رأس الجهاز الفني لفريق العين، موسم 2020ـ2021، ووقتها حقق مفاجأة مدوية بعدما أطاح بالأهلي من دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين عقب الانتصار التاريخي لفريقه بثنائية نظيفة.

وسجل أهداف العين في تلك المباراة البرازيلي جاترسون ألفيس، والكرواتي فيليب براداريتش، لكن المدرب الألماني لم يكمل مشواره مع العين، بسبب الإقالة، قبل خوض الفريق ربع نهائي كأس الملك، الذي خسره أمام النصر 0ـ3.

وسبق الانتصار التاريخي على الأهلي مواجهة أخرى للمدرب الألماني ضد الفريق الجداوي، وخسرها العين بصعوبة 3ـ4 ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وأحرز ثلاثية العين كلٌّ من الجزائري سفير تايدر، وحسن الحربي، والنيجري أمادو موتاري، بينما حملت رباعية الفريق الأهلاوي توقيع السوري عمر السومة «هاتريك»، والغاني صامويل أوسو.

وعلى صعيد مبارياته أمام مواطنه ماتياس يايسله، فإنهما لم يلتقيا أبدًا في مباراة من قبل، سواء داخل ألمانيا أو خارجها، إذ بدأ يايسله مسيرته التدريبية رسميًا عام 2021 مع فريق ليفرينج النمساوي، ثم قاد بعدها فريق سالزبورج النمساوي لمدة عامين، قبل أن يحط الرحال في السعودية من أجل قيادة فريق الأهلي، بدءًا من صيف 2023.

في المقابل، رحل سكيبه عن التدريب في القارة الأوروبية عام 2020، وقاد العين السعودي في 15 مباراة خلال الفترة من 24 أكتوبر 2020 حتى 26 يناير 2021، حقق من خلالها أربعة انتصارات، وتعادل مرة، مقابل 10 هزائم في مختلف المسابقات، وبعدها توجه إلى شرق آسيا من أجل قيادة فريق سانفريس هيروشيما، خلال الفترة من 2022 وحتى 2025.

وبعد رحيله عن هيروشيما، ظل مايكل سكيبه في اليابان، ليقود فريق فيسيل كوبي الياباني خلال عام 2026، ويصل به إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الفوز على السد القطري 5ـ4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 3ـ3 في الوقتين الأصلي والإضافي من مباراتهما في دور الثمانية.