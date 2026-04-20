الأندية اليابانية.. ذكرى أهلاوية «جميلة»

تقف اليابان مجددًا في طريق فريق الأهلي الأول لكرة القدم نحو النهائي القاري، حين يواجه فيسيل كوبي، الإثنين، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويدخل حامل اللقب المواجهة مستندًا إلى ذكرى مثالية أمام الأندية اليابانية، بعدما حسم ظهوره الوحيد السابق أمامها بالتتويج الآسيوي.

ولا يملك الأهلي سوى مباراة واحدة أمام فرق اليابان في البطولات القارية، جاءت في نهائي النسخة الماضية، عندما التقى كاواساكي فرونتي 3 مايو 2025 على ملعب «الإنماء».

ونجح الأهلي في كسب النهائي بنتيجة 2ـ0، بفضل هدفي البرازيلي جالينو والإيفواري فرانك كيسيه، ليحقق لقبه القاري في ليلة تاريخية.

وشهدت تلك المواجهة تفوقًا واضحًا للأهلي بقيادة الألماني ماتياس يايسله، أمام كاواساكي الذي كان يقوده الياباني شيجيتوشي هاسيبي.

ودخل الفريق الجداوي النهائي آنذاك بتشكيلة ضمت: إدوارد ميندي، علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، أليوسكي، فرانك كيسيه، زياد الجهني، رياض محرز، جالينو، روبرت فيرمينو، وإيفان توني.

وحافظ الأهلي على غالبية عناصره الأساسية، باستثناء رحيل البرازيلي روبرت فيرمينو إلى السد القطري، والمقدوني أليوسكي إلى لوجانو السويسري.

ويعوّل يايسله في النسخة الجارية على خبرة الأسماء التي صنعت لقب الموسم الماضي، يتقدمهم رياض محرز، فرانك كيسيه، جالينو، وإيفان توني، إلى جانب عناصر جديدة مثل البرازيلي ماتياس جونزالفيس، والفرنسي إنزو ميو، ومواطنه فالنتين أتانجانا.

وسيكون فيسيل كوبي ثاني خصم ياباني في تاريخ الأهلي الآسيوي، والأول خارج النهائي، في اختبار جديد يقود الفائز منه إلى المباراة الختامية.