انطلاق أعمال إنشاء فندق فاخر في العُلا

أعلنت شركة العُلا للتطوير ـ إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة ـ بدء الأعمال الإنشائية في فندق من علامة «أوتوجراف كوليكشن»، في المحافظة.

وقال جون باجانو، العضو المنتدب لشركة العُلا للتطوير : «يمثل هذا المشروع خطوة محورية في خطتنا التطويرية، ومع انتقالنا إلى مرحلة التنفيذ الإنشائي، ينصب تركيزنا على تطوير أصولٍ نوعية جاهزة للاستثمار تُسهم في تعزيز مكانة الوجهة».

ويؤكد انطلاق أعمال الإنشاء انتقال المشروع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، ما يعزز دور شركة العُلا للتطوير محركًا استراتيجيًا للتطوير والاستثمار، من خلال التعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا.

ويضم الفندق 250 وحدة فندقية، ومن المقرر افتتاحه عام 2027، حيث تتولى شركة العُلا للتطوير مهام تطويره. ويراعي المشروع معايير الاستدامة من خلال تبني ممارسات بيئية مسؤولة، تشمل إعادة تدوير المياه، واستخدام المواد المحلية، وتطبيق حلول إنشائية تقلل الأثر البيئي، إلى جانب استراتيجية إضاءة تراعي حماية البيئة الليلية.