النيران الصديقة عنوان «النخبة»

فرضت الأهداف العكسية نفسها عنوانًا بارزًا في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة الحالية، بعدما لعبت «النيران الصديقة» دورًا مؤثرًا في عدد من نتائج البطولة، سواء في مواجهات أندية الغرب أو الشرق.

وشهدت الأدوار الإقصائية حضورًا لافتًا للأهداف العكسية، إذ افتتح شباب الأهلي الإماراتي انتصاره على بوريرام يونايتد 3ـ2 في ربع النهائي، بهدف سجله بيتر زولج، لاعب الفريق التايلاندي، بالخطأ في مرماه.

وفي ربع النهائي أيضًا، تقدم جوهور الماليزي أمام الأهلي السعودي بهدف عكسي أحرزه علي مجرشي، مدافع الأهلي، قبل أن يعود القطب الجداوي ويكسب المباراة 2ـ1.

وخسر الاتحاد أمام ماشيدا زيلفيا بهدف دون رد، بعد كرة اصطدمت بقدم البرازيلي فابينيو، لاعب وسط الاتحاد، إلا أن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي احتسب الهدف باسم تيتي ينجي، لاعب الفريق الياباني.

وامتد مسلسل الأهداف العكسية إلى منطقة الشرق، إذ سجل جين شوجي، لاعب ماشيدا، بالخطأ في مرماه خلال خسارة فريقه أمام ملبورن سيتي الأسترالي 1ـ2.

كما أحرز نواتو أراي، لاعب سانفريتشي هيروشيما الياباني، هدفًا عكسيًا أمام سول الكوري الجنوبي، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2ـ2.

وفي مواجهة أخرى، سجل نيني، لاعب جوهور الماليزي، في مرماه أمام هيروشيما، على الرغم من فوز فريقه 3ـ1.

وسجل بودجان بلانيتش، مدافع شباب الأهلي، هدفًا عكسيًا خلال خسارة فريقه أمام الأهلي السعودي 3ـ4، كما أحرز هوان فو، لاعب شنغهاي الصيني، بالخطأ في مرماه خلال خسارة فريقه أمام ماشيدا 0ـ2.

ولم تغب الظاهرة عن بقية المواجهات، إذ سجل خالد الظنحاني، لاعب الشارقة الإماراتي، بالخطأ أمام ناساف الأوزبكي، فيما أحرز بيدرو ميجيل، لاعب السد القطري، هدفًا عكسيًا أمام الاتحاد في المباراة التي انتهت بفوز الفريق السعودي 4ـ1.