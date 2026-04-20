فيسيل كوبي.. لمسة برازيلية تكسر سطوة المحليين

يشكّل العنصر المحلي مركز الثقل الأكبر، في قائمة فريق فيسيل كوبي الأول لكرة القدم، منافس الفريق الأهلاوي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ تضم قائمة مايكل سكيبه، المدرب الألماني للفريق الياباني، 5 أسماء أجنبية فقط، 4 منها برازيلية بصمتها محدودة، والخامس نيجيري لم يشارك لأي دقيقة مع الفريق في الموسم الجاري.

وتؤكد لغة الأرقام سيطرة العناصر المحلية على خيارات سكيبه، خاصة أنّه لم يستخدم سوى لاعب أجنبي وحيد في تشكيلته الأساسية لآخر 3 مباريات على المستوى القاري، وتحديدًا في مراحل الإقصاء من دوري أبطال آسيا، وهو ماتيوس ثولر، قلب الدفاع البرازيلي الذي يمثّل الفريق منذ يناير 2023، علماً أنّه غادر الملعب مصابًا في المواجهة أمام السد في ربع النهائي.

ويلعب اللاعبون الأجانب الآخرون في فيسيل كوبي دورًا احتياطيًا بالمجمل، وعلى رأسهم جان باتريك، الجناح الأيمن البرازيلي، الذي سجّل 7 مشاركات آسيوية في الموسم الجاري، إلا أنّه غاب عن المواجهتيْن أمام سول الكوري في ثمن النهائي، ولعب بديلًا أمام السد في ربع النهائي.

وتضمّ قائمة فيسيل كوبي قلب دفاع برازيلي آخر، وهو كايتانو، الذي سجّل 4 مشاركات آسيوية في الموسم الجاري، 3 منها في دور المجموعات، وواحدة من على مقاعد البدلاء في مراحل الإقصاء، إلا أن المدرب سكيبه تركه على الدكة في 5 مباريات كاملة من المشوار الآسيوي.

وتعاقد فيسيل كوبي في يناير الماضي مع البرازيلي دييجو، الذي يشغل مركز الظهير الأيسر، وشارك منذ ذلك الحين في مباراة وحيدة في دور المجموعات، بالإضافة إلى 45 دقيقة أمام سول في إياب ربع النهائي، علمًا أنّه كان خارج القائمة التي واجهت السد في اللقاء الأخير، كما تضمّ القائمة النيجيري ريتشارد أولونج، وهو حارس مرمى احتياطي لم يلعب أي دقيقة في جميع مسابقات الموسم الجاري.

وعلى الجانب الآخر، وإذا ما كانت بصمة الأجانب محدودة، فإن فيسيل كوبي شقّ طريقه إلى المربع الذهبي بالبصمات اللافتة للاعبيه اليابانيين، الذين لعبوا قرابة 85% من الدقائق في الرحلة الآسيوية، تاركين 15% فقط للأجانب.

وتضمّ قائمة المدرب سكيبه 9 لاعبين سبقوا لهم تمثيل المنتخب الياباني الأول، وعلى رأسهم المهاجم يويا أوساكو الذي سجل 25 هدفًا في 57 مباراة دولية بين 2013 و2022، وجوتوكو ساكاي الظهير الأيمن الذي شارك في 42 مباراة دولية بين 2012 و2018، وشويتشي جوندا الذي كان الحارس الأساسي للمنتخب في كأس العالم 2022.

وسبق لـ 7 من لاعبي فيسيل كوبي اليابانيين أن لعبوا في دوريات أوروبية، منهم 4 مثلوا فرقًا في الدوريات الخمسة الكبرى، والقاسم المشترك بينهم هو المحطات السابقة الطويلة في الدوري الألماني، إذ لعب جوتوكو ساكاي 170 مباراة في «البوندسليجا» بين شتوتجارت وهامبورج، فيما لعب يويا أوساكو 181 مباراة بين كولن وفيردر بريمن.

ومن جانبه، لعب الجناح الأيسر تاكاشي إنوي 75 مباراة في «البوندسليجا»، بالإضافة إلى 166 مباراة في الدوري الإسباني مع 3 فرق مختلفة، فيما كان للمهاجم يوشينوري موتو تجارب في 3 دوريات كبرى، بتجربة مع ماينتس في الدوري الألماني، وأخرى مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، وأخرى مع أيبار في الدوري الإسباني.