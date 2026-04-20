إلغاء مباراة أولمبيا وسيرو بورتينو

ضابط يحمل مشجعًا لسيرو بورتينيو في الملعب بعد اشتباكات مع الشرطة خلال مباراة أولمبيا في أسونسيون، الأحد (الفرنسية)
أسونسيون ـ رويترز 2026.04.20 | 02:34 pm

ذكرت الشرطة المحلية في ​بيان، الإثنين، أن اشتباكات عنيفة بينها والمشجعين تسببت في إلغاء مباراة فريق أولمبيا الأول لكرة القدم ونظيره سيرو بورتينو في دوري باراجواي، ⁠الأحد، ​في ⁠أسونسيون العاصمة.
وقالت الشرطة «إن مجموعة من مشجعي سيرو بورتينو ارتكتب أعمال العنف ما تسبب في تعليق ⁠المباراة مؤقتًا لأسباب ‌أمنية».
وأضاف ‌البيان «ردًا على ​هذه الأحداث، ‌تحرك ضباط الشرطة ‌على الفور لاستعادة النظام وضمان سلامة الحضور».
وأشارت السلطات إلى أن التحقيق ‌جارٍ لتحديد هوية المسؤولين.
وقالت الشرطة «سيُسلم الجناة ⁠إلى ⁠مكتب المدعي العام لمواجهة عقوبات رادعة وسيُمنعون من حضور الأحداث الرياضية».
ولم ترد أندية أولمبيا وسيرو بورتينو واتحاد باراجواي بعد على طلبات ​للتعليق ​خارج ساعات العمل الرسمية.


