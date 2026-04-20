إلغاء مباراة أولمبيا وسيرو بورتينو
ضابط يحمل مشجعًا لسيرو بورتينيو في الملعب بعد اشتباكات مع الشرطة خلال مباراة أولمبيا في أسونسيون، الأحد (الفرنسية)
أسونسيون ـ رويترز 2026.04.20 | 02:34 pm
ذكرت الشرطة المحلية في بيان، الإثنين، أن اشتباكات عنيفة بينها والمشجعين تسببت في إلغاء مباراة فريق أولمبيا الأول لكرة القدم ونظيره سيرو بورتينو في دوري باراجواي، الأحد، في أسونسيون العاصمة.
وقالت الشرطة «إن مجموعة من مشجعي سيرو بورتينو ارتكتب أعمال العنف ما تسبب في تعليق المباراة مؤقتًا لأسباب أمنية».
وأضاف البيان «ردًا على هذه الأحداث، تحرك ضباط الشرطة على الفور لاستعادة النظام وضمان سلامة الحضور».
وأشارت السلطات إلى أن التحقيق جارٍ لتحديد هوية المسؤولين.
وقالت الشرطة «سيُسلم الجناة إلى مكتب المدعي العام لمواجهة عقوبات رادعة وسيُمنعون من حضور الأحداث الرياضية».
ولم ترد أندية أولمبيا وسيرو بورتينو واتحاد باراجواي بعد على طلبات للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.