إلغاء مباراة أولمبيا وسيرو بورتينو

ذكرت الشرطة المحلية في ​بيان، الإثنين، أن اشتباكات عنيفة بينها والمشجعين تسببت في إلغاء مباراة فريق أولمبيا الأول لكرة القدم ونظيره سيرو بورتينو في دوري باراجواي، ⁠الأحد، ​في ⁠أسونسيون العاصمة.

وقالت الشرطة «إن مجموعة من مشجعي سيرو بورتينو ارتكتب أعمال العنف ما تسبب في تعليق ⁠المباراة مؤقتًا لأسباب ‌أمنية».

وأضاف ‌البيان «ردًا على ​هذه الأحداث، ‌تحرك ضباط الشرطة ‌على الفور لاستعادة النظام وضمان سلامة الحضور».

وأشارت السلطات إلى أن التحقيق ‌جارٍ لتحديد هوية المسؤولين.

وقالت الشرطة «سيُسلم الجناة ⁠إلى ⁠مكتب المدعي العام لمواجهة عقوبات رادعة وسيُمنعون من حضور الأحداث الرياضية».

ولم ترد أندية أولمبيا وسيرو بورتينو واتحاد باراجواي بعد على طلبات ​للتعليق ​خارج ساعات العمل الرسمية.