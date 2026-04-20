تصنيف التنس.. ألكاراز يتراجع وإيلينا تُقلص الفارق

حافظ الإيطالي يانيك سينر، نجم التنس، على المركز الأول في ترتيب تصنيف اللاعبين المحترفين الصادر الإثنين، على الرغم من عدم مشاركته في أي دورة الأسبوع الماضي، في حين تراجع وصيفه الإسباني كارلوس ألكاراز خلفه قليلًا عقب انسحابه بسبب الإصابة قبل مباراته في الدور الثاني في برشلونة.

ويتقدم ألكاراز الذي خسر 280 نقطة، في التصنيف الجديد، بعدما خسر الصدارة أخيرًا، بفقدانه لقب بطل «دورة مونتي كارلو» لماسترز الألف نقطة بعدما سقط أمام سينر، على الألماني ألكسندر زفيريف، الذي لا يزال في المركز الثالث بعد فقدانه لقبه بطلًا لدورة ميونيخ بخروجه من نصف النهائي، إذ خسر 300 نقطة.

وبقى الأمريكي بن شيلتون، الفائز بلقب دورة ميونيخ، في المركز السادس، لكنه اقترب أكثر من الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، الخامس.

وارتقى الإيطالي فلافيو كوبولي، الخاسر في نهائي ميونيخ بعدما جرد زفيريف من لقبه، ثلاثة مراكز إلى الثالث عشر، وعاد إلى أفضل تصنيف له الذي احتله سابقًا 30 مارس الماضي.

وقفز الفرنسي أرتور فيس، خمسة مراكز في اليوم التالي لفوزه بلقب دورة برشلونة، وجاء المركز 25، بينما تقدم الروسي أندريه روبليف، وصيفه في النهائي، إلى المركز 12 قبل انطلاق دورة مدريد لماسترز الألف نقطة.

ولدى السيدات، قلّصت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، الثانية، الفارق إلى 2395 نقطة، مع البيلاروسية أرينا سابالينكا المتصدرة، غداة فوزها بلقب دورة «شتوتجارت» لفئة 500 نقطة، في حين غابت المصنفة أولى عن الملاعب أخيرًا، وبإنتظار عودتها في دورة مدريد للألف نقطة.

وبعد وصولها إلى نهائي دورة شتوتجارت، تقدمت التشيكية كارولينا موخوفا، مرتبة وأصبحت في المركز الحادي عشر، في حين ارتقت الشابة الروسية ميرا أندرييفا التي خرجت من الدور نصف النهائي في ألمانيا مرتبة وتقدمت إلى المركز الثامن.

وبفوزها بلقب دورة روان الفرنسية، تقدمت الأوكرانية مارتا كوستيوك خمسة مراكز دفعة واحدة، وأصبحت في المرتبة الـ23 عالميًا.