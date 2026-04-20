نقل 8 عدائين إلى المستشفى

نُقل ثمانية عدائين إلى المستشفى، إثر إصابتهم بوعكات صحية، مرتبطة بحرارة الطقس، بعد مشاركتهم في ماراثون نٌظم قرب مدينة باجو، في كوريا الجنوبية، وفق ما أفاده مسؤولو السباق، الإثنين.

واقتربت درجات الحرارة من 30 درجة مئوية خلال سباق الأحد، في وقت كانت فيه معظم أنحاء كوريا تحت تأثير كتلة هوائية دافئة أشبه بأجواء الصيف منها بطقس الربيع المعتدل المعتاد.

وأوضح مسؤولون أن 12 عداءً أصيبوا بوعكات صحية، من بينها تشنجات، ودوار، وفرط في التنفس، ونقل ثمانية منهم إلى المستشفى، بينهم رجل يبلغ من العمر 43 عامًا، احتاج إلى رعاية مركزة.

وحثّ مسؤول الماراثون الناس على الانتباه إلى أعراض ضربة الشمس، والتوقف فورًا عن ممارسة الرياضة والتبريد، في حال ظهورها.

وفي سول، العاصمة التي تبعد نحو 30 كم عن باجو، بلغت درجات الحرارة 29.4 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو أعلى مستوى يسجل في منتصف أبريل الجاري، منذ بدء التوثيق الحديث في عام 1907.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إلى أن موجة الحر يرجح أنها ناجمة عن نظام جوي مؤقت يدفع بالهواء الدافئ شمالًا، وهو نمط يلاحظ أحيانًا خلال فصل الربيع.