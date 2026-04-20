منافس جديد يعترض طريق الأهلي

يرتبط وصول فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بتخطّي منافسٍ سعودي ضمن دور الأربعة، وهو ما لن يحدث الموسم الجاري، بعدما خرج الهلال من دور الـ 16 وتأهّل فيسيل كوبي الياباني على حساب السد القطري لمواجهة حامل اللقب الاثنين على ملعب «الإنماء» في صراعٍ على إحدى بطاقتي مباراة تحديد البطل.

ويتطلّع الأهلي، الذي يدرّبه الألماني ماتياس يايسله، إلى بلوغ المباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخ النادي، والثانية على التوالي.

وقبل نحو 14 عامًا، واجه الفريق غريمه التقليدي الاتحاد ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأسفرت مواجهتا الذهاب والإياب، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، عن فوز أخضر جدة 2-1 وصعوده لملاقاة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الذي تُوِّج باللقب.

في الذهاب، مالت الكفّة نحو نمور جدة، الذين كسِبوا ديربي جدة 1-0، بفضل هدفٍ من المهاجم نايف هزازي. بعد 8 أيام فقط، قلب الأهلاوية الطاولة وانتصروا بهدفين دون رد في الإياب، الأول لمعتز الموسى، لاعب الوسط، والثاني الحاسم للمهاجم البرازيلي فيكتور سيموس.

وطار لاعبو المدرب التشيكي كاريل ياروليم إلى كوريا الجنوبية بآمال الظفر بالذهب، لكن أولسان هيونداي تغلّب عليهم في ملعبه بثلاثية دون رد.

بعد نحو 15 عامًا، عاد الأهلي، وبالتخصّص من أمام منافسٍ سعودي، إلى نهائي أقوى بطولات الأندية الآسيوية، في أول مواسم التسمية الجديدة «دوري الأبطال للنخبة».

وحسم الفريق كلاسيكو نصف النهائي القاري ضد الهلال بنتيجة 3-1 على ملعب «الإنماء»، فعبَر لمواجهة كاواساكي فرونتال الياباني وهزمه 2ـ0 وحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ويلعب الأهلي مع فيسيل كوبي بعدما تخطى الدحيل القطري، 1-0، الإثنين الماضي في ثُمن النهائي، ثم جوهور دار التعظيم الماليزي، 2-1، الجمعة في ربع النهائي.