إنريكي: ليون صعّبها والخسارة مخزية

أبدى الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، خيبة أمله بعد الهزيمة أمام أولمبيك ليون، 1ـ2، مساء الأحد، على ملعب «بارك دي برينس» ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري.

وقال إنريكي في تصريحات صحافية نقلها موقع النادي الفرنسي الرسمي، الإثنين، :«حاولنا تسجيل الأهداف، وأهدرنا ركلة جزاء، وسجلنا في اللحظات الأخيرة، هكذا هي كرة القدم، في بداية المباراة كان من الواضح أننا نعاني وكان الأمر صعبًا، لكني أعتقد أن الفريق حاول صناعة الفرص».

وأضاف المدرب الإسباني: «أطلقنا 23 تسديدة مقابل 5 تسديدات للمنافس، وسجلوا هدفين، عندما يمتلك الفريق المنافس هذه الفاعلية يصبح من الصعب الفوز بالمباراة، إنه أمر مخزٍ لأننا بحاجة إلى النقاط، ونحاول اللعب كل ثلاثة أيام بأفضل طريقة ممكنة، أجرينا ستة تغييرات على التشكيل الأساسي، ولكن الأمر سيكون صعبًا، فنحن بحاجة للفوز بثلاث نقاط في كل مباراة. علينا الاستعداد لمباراة نانت، وإدراك أن الدوري يزداد صعوبة لأن لانس حقق الفوز».

من جانبه، أشار لوكاس هيرنانديز، مدافع سان جيرمان، إلى أن لاعبي ليون طوال المباراة لم تسنح لهم إلا فرصتان وأحرزوا فيهما هدفين، متابعًا :«أعتقد أننا إذا حللنا المباراة، سنجد أنهم حصلوا على فرصتين فقط وسجلوا هدفين، الهدف الأول كان فيه بعض الحظ، وبالنسبة للهدف الثاني الذي جاء من هجمة مرتدة، كان بإمكاننا التصرف بشكل أفضل قليلًا، بعد ذلك كان لنا رد فعل وصنعنا بعض الفرص، لكن لسوء الحظ لم نستغلها، صحيح أننا خسرنا، لكن علينا الآن التركيز على المباراة التالية، فالوقت يمر سريعًا، والأمر يعود إلينا لتصحيح المسار وإظهار رغبتنا في التتويج باللقب».