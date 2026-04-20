مستشفى جراحة العظام شريك مع الاتحاد الآسيوي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الإثنين رسميًا، اختيار مستشفى سبيتار القطري، المختص في جراحة العظام والطب الرياضي، شريكًا طبيًا رسميًا لكافة بطولات الأندية الكبرى والعديد من بطولات المنتخبات الوطنية حتى يونيو 2029.

وتأتي هذه الشراكة لتعزز مسيرة التعاون الطويل بين الطرفين، حيث كان للمستشفى، الذي يتخذ من الدوحة مقرًا له، دور في تقديم الرعاية الطبية خلال بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، إضافة إلى كونه مركزًا طبيًا معتمدًا من الاتحاد القاري وشريكًا رئيسًا في مؤتمراته الطبية المتخصصة.

وقال الماليزي داتوك سري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم «إن شراكة الاتحاد الآسيوي مع مركز سبيتار الطبي هي أكثر من مجرد تعاون، إنها ركيزة أساسية لصحة ورفاهية رياضيينا في جميع أنحاء القارة».

وأضاف «من خلال تجديد وتوسيع علاقتنا، نرسخ أعلى المعايير العالمية للرعاية الطبية هنا في آسيا، ويسعدنا أن نرحب رسميًا بشريك موثوق به وثابت كهذا في عائلة داعمينا العالمية».