ديميرال يعود أساسيا أمام فيسيل

يتجه الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى الاعتماد على التركي ميريح ديميرال أمام فيسيل كوبي الياباني، الإثنين، على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وحضر ديميرال في مواجهة جوهور الماليزي، الجمعة الماضي، على مقاعد البدلاء ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيزه بعد تعافيه من الإصابة.

واستعاد الفريق الأهلاوي ديميرال عقب مشاركته في التدريبات الجماعية، الأربعاء الماضي، بعد أن أكدت الأشعة الطبية سلامته من الإصابة وتجاوزه الاختبار الطبي.

وتعرَّض التركي إلى تمزُّقٍ في وتر العضلة الضامة خلال إحدى الحصص التدريبية التي سبقت مواجهة «الديربي» أمام الاتحاد ليغيب عن المباراة، إضافة إلى مواجهات القادسية، ضمك، الفيحاء، وأمام الدحيل القطري قاريًّا.

وسبق للمدافع أن تعرَّض لإصابةٍ في العضلة الخلفية، لحقت به خلال لقاء الخليج في الجولة الـ 17 من الدوري، وألزمته عيادة النادي الطبية، ليغيب عن مباريات نيوم «لتراكم البطاقات»، والاتفاق، والهلال، والحزم، والشباب، والنجمة، وضمك دوريًّا، والهلال في نصف نهائي كأس الملك.

وشارك ديميرال في 25 مباراةً مع الأهلي الموسم الجاري بمجموع 2088 دقيقةً، منها 16 في دوري روشن السعودي، واستطاع تسجيل هدفين، وصناعة هدفٍ، ونال ست بطاقاتٍ صفراء.