اتحاد السيارات يثني على سائقي «فورمولا 1»

أثنى الاتحاد الدولي للسيارات، الإثنين، على سائقي بطولة العالم «فورمولا 1» بسبب ​مساهماتهم «القيمة» قبيل اجتماع الفرق، والذي سيتم خلاله طرح مقترحات لتعديل القواعد بهدف تحسين جودة التسابق.

وشهدت الرياضة أكبر تغيير منذ عقود في هيكل السيارة والمحرك مع وحدات طاقة جديدة تنقسم بنسبة 50 في المئة تقريبًا للطاقة الكهربائية إلى 50 في المئة لطاقة الاحتراق.

ومع ذلك، اشتكى السائقون من تأثير ذلك على التسابق وأعربوا عن مخاوفهم بشأن السلامة بسبب اضطرارهم إلى ‌تخفيف الضغط على ‌دواسة الوقود مبكرًا واتباع أسلوب التسيير الحر ​دون ‌تسارع ⁠في ​المنعطفات عالية السرعة ⁠حتى يتمكن محرك الاحتراق من إعادة شحن البطارية.

وقال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي «إن هناك مناقشات بناءة ذات طابع تعاوني بين الاتحاد الدولي والسائقين قبل الاجتماع مع مديري الفرق وأصحاب المصلحة في فورمولا 1».

وأضاف بن سليم: «قدم السائقون مساهمات قيمة بشأن التعديلات التي يرون أنه ينبغي إجراؤها، خاصة في مجالات ⁠إدارة طاقة السيارة لضمان سباقات آمنة وعادلة وتنافسية.. السلامة ومصالح ‌كافة أطراف الرياضة هي محور التركيز الرئيس لهذه المناقشات».

وتابع «بعد الاجتماع، ستعرض المقترحات النهائية للتصويت الإلكتروني أمام المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع للاتحاد الدولي للسيارات».

ووصف جورج راسل سائق مرسيدس، رئيس رابطة سائقي الجائزة الكبرى للصحافيين الأسبوع الماضي العلاقة بين السائقين والاتحاد الدولي للسيارات بأنها «ربما الأقرب» منذ أعوام، وأن الجهة المشرفة على الرياضة تدرك ما يجب القيام به.

وقال «كانت هناك بعض المناقشات الإيجابية للغاية ⁠مع الاتحاد الدولي ⁠للسيارات، والجميع يتفقون على ما نحاول تحقيقه.. أعتقد أن النقطتين الرئيستين هما إجراء التجارب التأهيلية بالسرعة القصوى، أي عدم رفع القدم عن دواسة الوقود وعدم اتباع أسلوب التسيير الحر دون تسارع، ثم تقليل السرعات التي يتم بها إنهاء التسابق».