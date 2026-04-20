المقبالي: الآسيوية حلم.. وجمهور الأهلي عظيم

بدأ حمد المقبالي، حارس مرمى فريق شباب الأهلي الإماراتي الأول لكرة القدم، المولود في 13 يوليو 2003 مسيرته الكروية مع الفجيرة في فرق الفئات السنية قبل أن ينتقل إلى فريقه الحالي مطلع 2024.

وظهر للمرة الأولى مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى، ونجح في قيادة الإمارات إلى نصف نهائي بطولة العرب ديسمبر الماضي في قطر بعد حضوره اللافت وتصديه لركلتي ترجيح أمام الجزائر في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويستعد المقبالي إلى قيادة فريقه إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية في تاريخه عندما يواجه ماتشيدا زيلفيا الياباني، الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وفي حواره مع «الرياضية» تحدث المقبالي عن البطولة الآسيوية ومواجهة نصف النهائي، إلى جانب رأيه في جمهور الأهلي.

01

في البداية.. حدثنا عن استعداداتكم قبل مواجهة ماتشيدا زيلفيا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة؟.

بكل تأكيد جاهزون تمامًا للمواجهة، ومدربنا البرتغالي باولو سوزا وضع الخطة المناسبة للمباراة، وإن شاء الله نصل إلى نهائي البطولة.

02

لكنكم تجاوزتم بوريرام التايلاندي في ربع النهائي بصعوبة.. حدثنا عن تلك المباراة؟.

أتفق معك، المباراة كانت صعبة للغاية ومنافسنا كان قويًا وصعبًا في بعض فترات المباراة ونجح في التعادل قبل نهاية المباراة، ولكن في النهاية نجحنا بالفوز وحققنا الأهم والوصول إلى نصف النهائي.

03

برأيك كيف ترى الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة التي تستضيفها جدة؟

بصراحة البطولة قوية جدًا، والأندية التي وصلت من شرق وغرب القارة الآسيوية إلى هذه الأدوار كانت الأقوى، وأتمنى أن يحالفنا الحظ في النسخة الجارية ونحقق البطولة.

04

في حال الفوز على ماتشيدا زيلفيا والوصول إلى النهائي من تتمنى مواجهته الأهلي أم فيسيل كوبي الياباني؟

لا يهمنا من نواجه في النهائي.. الأهم أن نتجاوز عقبة ماتشيدا زيلفيا ونصل إلى النهائي وقتها نقابل من نقابل سنكون جاهزين.

05

لكن في نصف النهائي يوجد فريقك شباب الأهلي الإماراتي، وفريق الأهلي السعودي وفريقان من اليابان.. هل تتمنى أن يكون النهائي عربيًا؟

بكل تأكيد، لو كان النهائي مع الأهلي السعودي سيكون له طابع خاص، خاصة أن الأندية الخليجية لم تتقابل ضد بعضها في النهائي في الأعوام الأخيرة الماضية.

06

في حال الوصول إلى النهائي مع الأهلي المستضيف هل تخشون من جماهيره؟

جمهور الأهلي عظيم وله هيبته في الملعب، وأنا أستمتع باللعب ضدهم، وأتمنى أن نلعب في النهائي مع الأهلي وأن يكون الفريق الفائز باللقب عربيًا خليجيًا.

07

تبقت أمامكم عقبتان من أجل الفوز باللقب القاري.. هل تعتقد أن الذهب بات قريبًا منكم؟

منذ صغري وتحديدًا قبل لعب كرة القدم كنت أحلم كثيرًا بكأس آسيا وأن أحققها يومًا ما، وجميع زملائي في الفريق يملكون الرغبة نفسها والآن نحن في تحدٍ قوي من أجل تحقيق اللقب.

08

كيف شاهدت أجواء البطولة والتنظيم ومدينة جدة؟

التنظيم رائع ومميز ، الاهتمام كان في أدق التفاصيل، وهذا ما يساعد اللاعب على تقديم كل ما يملك، وجدة مدينة جميلة، والسعودية بكل اختصار «حلوة».