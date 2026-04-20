فيجو : أوليسيه يستحق الكرة الذهبية

أكد البرتغالي لويس فيجو، نجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم السابق، أن الفرنسي مايكل أوليسيه، جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني، من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، عقب أدائه أمام النادي الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الدولي البرتغالي السابق الفائز بالجائزة المرموقة عام 2000، قبل حفل توزيع جوائز لوريوس العالمية للرياضة 2026 في مدريد :«أوليسيه لاعب مذهل، صنع الفارق في المواجهة أمام ريال مدريد، يقدم موسمًا استثنائيًا، ويُعد من المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، ليس في المستقبل بل بدءًا من هذا العام».

وأضاف فيجو :«أعتقد أنها مفاجأة جميلة، ليس فقط على المستوى الفردي، بل أيضًا لما يقدمه لفريقه، بالنسبة لكل المشجعين وعشاق كرة القدم الجميلة، من الممتع مشاهدته يلعب»

وعند سؤاله عن إمكانية انتقال أوليسيه إلى الفريق الملكي، أقر فيجو بصعوبة الصفقة، مبينًا أن مسؤولي البايرن أغلقوا الباب أمام هذا الاحتمال، ومشيدًا بالنادي الألماني لرهانه على الدولي الفرنسي البالغ 24 عامًا.

ولعب أوليسيه 15 مباراة دولية، وأحرز 4 أهداف.