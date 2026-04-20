الآسيوي يفتح بوابات «الإنماء»

فتح منظمو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بوابات ملعب «الإنماء» في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، عند الـ 03:00 عصر الإثنين، للجماهير الراغبة في حضور مواجهة فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره فيسيل كوبي الياباني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة والتي تنطلق عند الـ 07.15 مساءً.

وأوضح مصدر خاص لـ«الرياضية»، أن المنظمين خصصوا البوابة الرئيسة لكبار الشخصيات ولحاملي بطاقات «البوكسات» وضيوف البطولة، على أن تكون البوابة الثانية لحافلات الفريقين.

وأشار إلى أن البوابة الثالثة خصصت لكافة ممثلي وسائل الإعلام وحاملي التذاكر الذهبية والفضية، والبوابة رقم 4 لجماهير الفريق الياباني، على أن تكون بقية البوابات لجماهير النادي الأهلي.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد انتصاره على فريق جوهور دار التعظيم الماليزي 2ـ1، فيما كسب فيسل كوبي السد القطري بركلات الجزاء الترجيحية 5ـ4، بعد التعادل في الأشواط الأصلية والإضافية 3ـ3.