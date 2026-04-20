أوديجارد: محبطون.. وصراع اللقب مستمر

أكد النرويجي مارتن أوديجارد، قائد فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، على أن صراع لقب الدوري الممتاز لا يزال مفتوحًا، وذلك بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي، 1ـ2، مساء الأحد.

وحث أوديجارد عبر تصريحات صحافية، زملاءه على النهوض سريعًا، قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد، السبت المقبل.

وقال النجم النرويجي :«يجب أن نستمر في المضي قدمًا، كان من المتوقع دائمًا أن يستمر الصراع حتى النهاية، لذا علينا مواصلة العمل الجاد والتماسك سويًا».

وأضاف أوديجارد :«نحن نتطلع الآن للمباراة المقبلة للتعافي، صنعنا بعض الفرص الكبيرة، أمام السيتي، وهناك بعض الإيجابيات التي يمكن البناء عليها».

وأشار اللاعب النرويجي إلى أن الخسارة أحبطت زملاءه قبل الجماهير، متابعًا :«الأمر محبط في الوقت الحالي، لكننا سنحلل ما حدث، المنافسة لا تزال قائمة، وهذا هو الجزء الأفضل من الموسم».

ويواجه أرسنال خطر فقدان الصدارة التي تربع عليها لمدة 200 يوم، وذلك عند فوز السيتي على بيرنلي، الأربعاء المقبل، إذ سيعتلي فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا القمة، بفارق الأهداف، مع تبقي خمس مباريات فقط على نهاية الموسم الجاري.